Trump fa pace con la May | il suo obiettivo è l' Europa

Trump vuole conquistare lo Spazio. E per farlo ha pronta una Space force : Donald Trump ormai è convinto di creare una “forza spaziale” come una nuova branca delle forze armate statunitensi per sostenere il predominio americano nello Spazio. Il presidente che pianifica un ritorno sulla Luna e una missione su Marte, vuole superare la Cina e la Russia nella corsa allo Spazio. L’idea, seppur eclettica, ha provocato una serie di parodie sul web. “Lo Spazio è un dominio proprio come la terra, l’aria e il ...

Space Economy - Trump : “Avremo una Space Force” : Gli Stati Uniti potrebbero dotarsi di una Space Force che diventerebbe il sesto ramo dell’esercito Usa. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump lunedì scorso, durante una riunione del National Space Council a Washington. «Abbiamo l’Air Force e avremo una Space Force, due forze armate separate ma uguali – ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa – invito il Dipartimento della Difesa e il Pentagono ad avviare subito il processo ...

Vertice Trump-Kim - il documento : c'è l'impegno per 'una pace stabile e duratura' : Momento storico, nessuno lo mette in dubbio. Quello tra Donald Trump e Kim Jong-un è il primo incontro faccia a faccia [VIDEO] tra un leader nordcoreano ed un presidente americano in carica. Impensabile, certamente, un anno fa di questi tempi quando i toni di entrambi erano da guerrafondai senza condizioni ed ognuno misurava il proprio bottone nucleare. Un anno dopo i due si sono stretti la mano ed hanno iniziato a parlare di smantellamento ...

Trump-Kim Jong-un - accordo denuclearizzazione/ Singapore - Onu “pietra miliare per la pace”. I termini di firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:45:00 GMT)

Trump-Kim : dopo Singapore - almeno - staremo un po’ in pace su Twitter : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano per la prima volta a Singapore, scrivendo un nuovo importante capitolo della crisi che più...

Trump - pace fatta con Kim Jong-un Due uomini - due leader - un destino : In occasione del discorso di inizio anno il leader nordcoreano Kim Jong-un aveva lanciato nuove minacce al mondo, Stati Uniti in testa. La Corea del Nord annunciava di aver «completato» la propria ...

Trump e Kim Jong-un - Usa e Corea del Nord fanno la storia/ Singapore - verso Trattato di Pace? : Singapore, l'incontro di pace fra Donald Trump e Kim Jong-un sulla denuclearizzazione della Corea del Nord. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:05:00 GMT)

Trump - storico vertice di pace con Kim : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Donald Trump ha definito "storico" il vertice appena tenuto con Kim Jong-un, dal quale parte "un messaggio di pace" per l'America, la Corea del Nord e il mondo intero. "Il mio incontro con Kim è stato onesto, diretto e produttivo", ha aggiunto il presidente Usa ringraziando il leader nordcoreano.

Incontro Trump-Kim - presidente Usa : vertice storico - messaggio di pace - : Il presidente americano ha parlato in conferenza stampa dopo lo l'Incontro a Singapore con il leader della Corea del Nord. Il tycoon: "Attueremo e verificheremo la denuclearizzazione completa. ...

'Ci lasceremo il passato alle spalle'. Trump e Kim firmano un accordo per la pace : Proprio in questo senso può essere interpretata una dichiarazione "attribuita" a Kim , qui e ora, tutto va sottolineato dai forse, : 'Il mondo intero ci sta guardando e per molti questo incontro ...

"Ci lasceremo il passato alle spalle". Trump e Kim firmano un accordo per la pace : Lo Straits Times Index, l’indice della borsa di Singapore, alle 10,25 del 12 giugno, mezz’ora dopo la conclusione dell’incontro faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un, segnalava un calo di oltre il 2 per cento. Probabilmente scontando i rialzi dei giorni precedenti. Forse, però, segnalando le prime