Trump | con Putin parlerò di Siria | possibili sorprese

MELANIA Trump E L'ABITO GIALLO/ Il paragone con “La bella e la bestia” e il possibile messaggio “nascosto”... : MELANIA TRUMP e L'ABITO GIALLO durante la visita del consorte nel Regno Unito: cosa si nasconde dietro il suo outfit? E' un omaggio alla Regina Elisabetta!(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:46:00 GMT)

Trump - CRITICHE ALLA MAY E DIETROFRONT : "RELAZIONE CON UK CRESCIUTA"/ Londra - video : "Grazie per impegno Nato" : TRUMP vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:18:00 GMT)

Trump in UK : a Londra manifestazioni<br> contro di lui e un ironico pallone gonfiabile : ...

Trump cambia : "Mai tanto feeling con Gb" : 14,31 Dopo l'intervista al Sun,in cui criticava la premier May sulla Brexit, Trump cambia i toni e sostiene che tra Usa e e Gb la relazione "è molto, molto forte. Probabilmente non c'è mai stato un momento migliore" nei rapporti Usa-Gb. Parole che il presidente Usa ha pronunciato dopo la cena di Gala e prima dell'apertura dei colloqui del vertice nella residenza estiva della premier. Al suo arrivo, Trump, stringendo la mano alla May, ha ...

Incontro Trump-May come in Love Actually : "Un amico che ci bullizza, non è più un nostro amico. E siccome ai bulli bisogna rispondere con la forza, d'ora in avanti sarò pronto ad essere molto più forte". Così il premier britannico Hugh ...

“Siamo qui per protestare contro Trump visto che il governo non lo fa” : A Londra migliaia di persone si sono riunite per protestare contro la visita del presidente americano Donald Trump. Il capo della Casa Bianca incontra Theresa May a Chequers, la residenza di campagna dei premier britannici, a qualche decina di chilometri dalla capitale e sarà poi ricevuto dalla regi

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere

Trump incontra Theresa May - la protesta dei cittadini : un baby Presidente gonfiabile vola sul Parlamento inglese : Mentre Donald Trump è impegnato in un incontro con la prima ministra inglese, Theresa May, fuori dal Parlamento è stata organizzata una protesta contro il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni aveva detto di non sentirsi il benvenuto nel Regno Unito, salvo poi fare marcia indietro: “Ci sono molte persone, qui, che mi vogliono bene”. A poca distanza dal Palazzo di Westminster, è stato posizionato un baby Trump ...

Trump e il tè con la Regina - il galateo per evitare gaffe - : Il presidente americano dovrà osservare una serie di norme non scritte ma di cortesia quando si troverà faccia a faccia con Sua Maestà. Norme che in passato hanno fatto scivolare presidenti e ...

Vertice Nato - alleati smentiscono Trump sulle spese/ Conte chiede lo sconto - Macron-Merkel vs Presidente Usa : Trump minaccia gli alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al Vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Viaggio nella contea bianca più povera degli Stati Uniti. Che ha votato per Donald Trump : Emarginazione, denutrizione: Owsley in Kentucky è il quartiere bianco più misera degli Usa. «Una volta si stava bene: aria pulita, gente per bene». Ora i giovani sono schiavi delle metanfetamine»

Melania Trump conquista l’Inghilterra con l’abito giallo ma rischia d’inciampare : Melania Trump, in splendida forma dopo l’intervento, ha accompagnato il marito Donald nel suo tour in Europa. E ha conquistato l’Inghilterra con un lungo abito giallo (scelto anche da Meghan Markle) che la fa sembrare una principessa. La First Lady americana ha sfoggiato un outfit estremamente chic e importante alla cena di gala con il premier britannico Theresa May e il marito Philip, a Blenheim Palace, residenza londinese ...