Trump come Casalino Prima l' attacco | poi la retromarcia con accuse ai giornali | ecco

Incontro Trump-May come in Love Actually : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Un amico che ci bullizza, non è più un nostro amico. E siccome ai bulli bisogna rispondere con la forza, d'ora in avanti sarò pronto ad essere molto più forte". Così il premier ...

“Identica”. Melania Trump - il paragone è immediato : guardate come si è vestita! Tutti i flash sono per la first lady : La scena è ancora tutta di Melania, che è in viaggio in Europa con il marito e presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Viaggio che è cominciato con il vertice Nato di Bruxelles e già lì la first lady ha attirato Tutti gli sguardi: non ce n’era per nessuna. Nemmeno per Brigitte Macron, la première dame di Francia, anche lei considerata un’icona di stile. Melania ha sfoggiato un abito senza maniche bianco di tulle trasparente con ricami ...

Brexit - Trump : “Alla May avevo detto come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo con gli Usa” : Dopo le dimissioni di due ministri chiave del suo governo in disaccordo con il suo piano per la Brexit, ora c’è una nuova grana per la premier britannica Theresa May. A lanciare la bomba è stato il presidente Usa Donald Trump, che proprio venerdì ha in agenda un incontro con la primo ministro e la regina Elisabetta II. In un’intervista al Sun l’inquilino della Casa Bianca accusa la May di non aver seguito i suoi consigli e di ...

Trump - "alleati Nato spenderanno di più" : smentita Macron-Conte/ Usa fuori? Mosca "come uscire da se stessi" : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:39:00 GMT)

'Democrazia perversa' : per Ue governo Italia - come Trump - 'è solo un incidente' : Legutko, poi, riassume in poche righe il punto di vista che appare proprio di molta parte della politica dei governi dell'Europa Centrale: "Un liberale è qualcuno che viene da te e ti dice: ' ...

Brennan a Trump - sei come Madoff : ... l'America sta vincendo di nuovo ed è di nuovo rispettata in tutto il mondo". Brennan è stato capo della Cia dal 2013 al 2017: "Stai al governo e alla politica come Bernie Madoff stava al mercato ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Di Maio come Trump - sfida all’Europa «Deve difendere di più il Made in Italy» : Il flirt di Conte con la Casa Bianca punta a creare un’alleanza per aiutare le piccole imprese che vivono di export

Cosa c’è dietro la strigliata di Trump all’azienda che usa i dazi come “scusa” : New York. I tweet della prima mattina hanno messo in evidenza una pessima nottata. Donald Trump non ha digerito l’annuncio della Harley-Davidson di trasferire una parte della produzione all’estero per “alleviare il peso dei dazi dell’Unione europea” e il presidente ha esploso in rapida sequenza una

Trump scatenato contro Harley-Davidson : 'se lasciano gli Usa - saranno tassati come mai prima' : Harley-Davidson ancora sotto i riflettori, dopo che la società ha annunciato nella giornata di ieri che sarà costretta a spostare parte della produzione al di fuori degli Stati Uniti, per evitare gli ...

“Trump usa Bibbia come arma contro migranti”/ Ex ambasciatore in Vaticano : “Non è strumento di oppressione” : Parole dure contro il presidente Trump e la sua amministrazione per il trattamento riservato alle famiglie di migranti messicani, le accuse dell'ex ambasciatore in Vaticano(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:18:00 GMT)