: RT @Musso___: Trump dice che il trade deficit con la Germania scenderà presto?? ?? Merkel ha due opzioni : o cambia politica economica ... o… - MurphyCatRA : RT @Musso___: Trump dice che il trade deficit con la Germania scenderà presto?? ?? Merkel ha due opzioni : o cambia politica economica ... o… - renatodomino : @repubblica È un azzardo dire che Trump assomiglia molto a DiMaio e Salvini, anzi li chiamerei CLONI perché non si… - Annabel27034387 : RT @tg2rai: #UltimOra Intervista al ‘Sun’, Trump attacca i leader europei: ‘Ondata immigrati cambia Ue in peggio. Europa perde sua cultura… -

, Dopo l'intervista al Sun,in cui criticava la premier May sulla Brexit,i toni e sostiene che tra Usa e e Gb la relazione "è molto, molto forte. Probabilmente non c'è mai stato un momento migliore" nei rapporti Usa-Gb. Parole che il presidente Usa ha pronunciato dopo la cena di Gala e prima dell'apertura dei colloqui del vertice nella residenza estiva della premier. Al suo arrivo,, stringendo la mano alla May, ha detto, sorridente: "E' bello rivederti".(Di venerdì 13 luglio 2018)