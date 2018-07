Trump attacca sindaco Londra

Nato - Trump attacca di nuovo la Germania : gli Usa pagano per sovvenzionare Ue : Il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha accusato gli Stati Uniti di voler sabotare il progetto, perché interessati ad aumentare le esportazioni del loro shale gas in Europa. Anche per il ...

Trump continua ad attaccare l'Europa sul commercio : Ma è incredibile vedere come il capo della maggiore potenza economica al mondo faccia politica su Twitter e come i messaggi del presidente Usa abbiano un grande impatto sulle attività di trading ...

Nato - Trump attacca : “Alleati versino 4% Pil alla Difesa. Delinquente chi non lo fa. Germania? Prigioniera della Russia” : La Germania è “totalmente controllata e Prigioniera della Russia”, per la sua dipendenza energetica. E gli alleati sono dei “delinquenti” perché non spendono abbastanza per la difesa comune. Donald Trump è arrivato a Bruxelles per il vertice Nato e le sue dichiarazioni hanno sollevato nuove discussioni e polemiche. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha risposto spiegando che la Germania di oggi è “un Paese unito nella libertà”. Le ...

Usa - Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi : Usa, Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi Usa, Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi Continua a leggere L'articolo Usa, Trump attacca case farmaceutiche per aumento prezzi proviene da NewsGo.

Trump attacca l'UE : "USA spendono di più per la NATO" : Duro attacco del presidente degli Stati Donald Trump all'Europa. Questa volta terreno di scontro il budget per la Difesa della NATO.

Dazi - la Cina risponde agli Usa e attacca Trump : "Bullismo economico" : MILANO - Gli Stati Uniti hanno imposto Dazi per 34 miliardi di dollari sull'import cinese con una mossa da 'bullismo commerciale' che ha dato il via alla più grande guerra degli scambi nella storia ...

Trump attacca Merkel e altri Paesi Nato : 'Avete speso poco per la Difesa. Nostra pazienza sta per finire' : ... potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di dare una risposta, ad esempio rivedendo la presenza militare americana nel mondo.

Trump attacca gli alleati Nato sulla difesa : 'La pazienza degli Usa sta per finire' : Un passaggio - sottolinea il Nyt - che potrebbe lasciar presagire un riposizionamento della presenza militare americana nel mondo se gli alleati non faranno e spenderanno di più per la loro sicurezza.

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Trump annuncia i dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

Sanders attacca Salvini : "Demagogo che prende esempio da Trump" : Nell'anno 2018 dobbiamo combattere per un mondo che abbia più democrazia, compassione ed uguaglianza e meno autoritarismo, oligarchia ed austerità'. Il senatore del Vermont cerca quindi di tracciare ...

Trump attacca deputata dem a favore protesta contro suo team : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bruce Springsteen attacca Trump : "Il suo governo è blasfemo" : Come Trump, molti altri esponenti del mondo dello spettacolo hanno scelto di prendere posizioni contro le politiche governative sui migranti, criticando in particolar modo la decisione - revocata da ...

Trump fa dietrofront : 'Non separeremo più i genitori dai figli'. Il Papa lo aveva attaccato : Il presidente Usa avrebbe ceduto alle critiche durissme da tutto il mondo, per le immagini dei bambini chiusi nelle gabbie. 'Presto firmerò ordine esecutivo per riunire le famiglie degli immigrati' -