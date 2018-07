Trump accolto da regina Elisabetta II

: Londra ha accolto Trump con un'imponente manifestazione di 100.000 cittadini che chiedono pace e disarmo - DAgrestaFrance : Londra ha accolto Trump con un'imponente manifestazione di 100.000 cittadini che chiedono pace e disarmo - squopellediluna : Amica mi manda foto da Londra ,trump è stato accolto molto bene ?????? - filippo_modica : Il veto del governo sul diesel preoccupa la Spagna, Trump accolto a Londra da proteste, 'Soft' Brexit - Key4biz -

Dopo il vertice con la premier britannica Theresa May,il presidente americanoha incontrato laII al castello di Windsor.è statodalla sovrana,vestita d'azzurro, che lo attendeva sul palco. Il presidente e la first lady Melania, in un accollatissimo tailleur chiaro,hanno ascoltato l'inno americano con la mano sul cuore, suonato dalla banda della Guardia d'onore. Poi,prima del té, offerto dalla sovrana,hanno passato i reparti in rassegna, nel cortile,(Di venerdì 13 luglio 2018)