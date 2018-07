Trovata una tavoletta con i versi dell' Odissea

Spazio - Trovata l'origine del neutrino cosmico : è una scoperta storica : Che cos'è il neutrino cosmico I neutrini sono particelle elementari che molto difficilmente interagiscono con il mondo circostante: molto difficili da rilevare, sono importanti messaggeri cosmici ...

La bomba Trovata ad Erice non era una bomba - ma... : Alla fine non era una bomba. Ci è voluta quasi una settimana per capirlo. Parliamo dell'ordigno bellico , anzi, il presunto ordigno..., trovato sugli scogli di Pizzolungo domenica primo Luglio. Ne ...

Ostaggio di una setta : 19enne riTrovata nella giungla peruviana : Il guru si è presentato come il 'messia incaricato di ripopolare il mondo' e ha dichiarato che avrebbe salvato i suoi seguaci dall'apocalisse. In Perù Manrique gestiva una sorta di harem e ...

Patricia Aguilar ostaggio di una setta per un anno : 19enne spagnola riTrovata nella giungla in Perù : L'hanno ritrovata dopo oltre un anno e mezzo di ricerche, con una figlia di un mese tra le braccia, nella pericolosa giungla peruviana. La giovane spagnola Patricia Aguilar, oggi diciannovenne, era fuggita dalla sua casa ad Elche, in Spagna, il 7 gennaio 2017, appena compiuta la maggiore età. Secondo le autorità peruviane, citate da media locali, la ragazza è rimasta vittima della rete di una setta guidata dal peruviano ...

Perù - vittima setta riTrovata nella giungla dopo un anno/ Patricia Aguilar ha avuto una figlia - guru arrestato : Perù, vittima setta ritrovata nella giungla dopo un anno: la 19enne spagnola Patricia Aguilar ha avuto una figlia dal guru, Manrique, arrestato per tratta di esseri umani.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:11:00 GMT)

Pesca miracolosa nella tonnara riTrovata : quasi sei tonnellate di pesce in una notte : quasi sei tonnellate di pesce in una notte a Camogli, le reti erano state distrutte l’anno scorso da una barca pirata

Trovata sulla spiaggia di Monasterace una granata della Seconda guerra mondiale · LameziaClick LameziaClick : Monasterace , REGGIO CALABRIA, - Una granata risalente alla Seconda guerra mondiale, Trovata casualmente sulla spiaggia di Monasterace, è stata rimossa e fatta brillare, in condizioni di massima ...

Trovata sulla spiaggia di Monasterace una granata della Seconda guerra mondiale : Monasterace , REGGIO CALABRIA, - Una granata risalente alla Seconda guerra mondiale, Trovata casualmente sulla spiaggia di Monasterace, è stata rimossa e fatta brillare, in condizioni di massima ...

“È morta a casa di zia Rita”. Melissa - 18 anni appena - l’hanno riTrovata così. Una famiglia italiana distrutta : Una tragedia incredibile alla cascina Bosco Grande, Pavia. Melissa, una ragazza di 18 anni si è sentita male nel sonno ed è morta nonostante la rianimazione del personale del 118. Come riporta il quotidiano online Laprovinciapavese, per Melissa Troni, una ex studentessa dell’Ipsia di piazzale Marconi, non c’è stato niente da fare. Adesso la procura della repubblica ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’autopsia. E’ stata la zia Rita ...

Thailandia – RiTrovata la squadra giovanile dispersa in una grotta : iniziati i soccorsi [GALLERY] : Ritrovata la squadra giovanile dispersa in Thailandia: iniziate le operazioni di recupero Una settimana fa la notizia che aveva fatto rabbrividire tutti gli appassionati di sport, ma anche tantissimi genitori: un gruppo di 12 ragazzini, giocatori di una squadra di calcio, sono rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Le pesanti piogge monsoniche hanno bloccato ogni via d’accesso, rendendo la situazione più che drammatica. ...

Pompei - Trovata la testa dell'ultimo fuggiasco/ Osanna : "ha avuto una morte veramente orribile" : Pompei, trovata la testa dell'ultimo fuggiasco: il direttore del parco archeologico campano Massimo Osanna ha sottolineato che "ha avuto una morte orribile"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:03:00 GMT)

Archeologia - Pompei : Trovata la testa del fuggiasco - “ha avuto una morte veramente orribile” : “Non è morto per shock termico o per il masso che gli è caduto addosso, ma per soffocamento, il fuggiasco trovato nelle scorse settimane a Pompei“: lo ha spiegato oggi all’ANSA il direttore del parco archeologico di Pompei Massimo Osanna. “Abbiamo appena trovato anche il teschio, con la bocca spalancata in modo impressionante“, cosa che “ci fa pensare che il pover’uomo abbia avuto una morte veramente ...

Pesaro - riTrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita : “E’ stata una ragazzata” : Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: “E’ stata una ragazzata” Ai Bagni Sole n. 47 era sparita la speciale sedia a rotelle che permette di andare in spiaggia ai piccoli con difficoltà motorie. Dopo l’appello sui social, il ritrovamento Continua a leggere L'articolo Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: “E’ stata una ...

Pesaro - riTrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita : “E’ stata una ragazzata” : Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: “E’ stata una ragazzata” Ai Bagni Sole n. 47 era sparita la speciale sedia a rotelle che permette di andare in spiaggia ai piccoli con difficoltà motorie. Dopo l’appello sui social, il ritrovamento Continua a leggere L'articolo Pesaro, ritrovata la carrozzina da spiaggia per i bimbi disabili che era sparita: “E’ stata una ...