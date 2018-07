Tria rinvia i conti con Bruxelles Ma nel 2019 servono 30 miliardi Restano fuori flat tax

affaritaliani

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il ministro dell'Economia, Giovanni, ribadisce: il governo non ha intenzione di varare alcuna manovra nel 2018, ma rispetterà il Patto di Stabilità. Peccato che in base aidell'Ecofin se non si farà nulla quest'anno serviranno almeno 15l'anno prossimo, che si sommano a 12,5di clausole di salvaguardia e a 2,6di spese indifferibili. In tutto una trentina diche saliranno di un'altra ventina l'anno successivo, sempre senza tener conto degli eventuali costi di misure cometax, modifica della Fornero e reddito di cittadinanza. Il taglio delle "pensioni d'oro" e dei vitalizi può portare tra 1 e 2di euro, un "super condono" qualche altro miliardo, ma non sembrano abbastanza per aumentare l'Iva e le accise sui carburanti o doverre le ...