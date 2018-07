Tria | Per reddito cittadinanza troveremo i soldi nel bilancio

Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’AusTria - primo trionfo da pro per il fratello di Vincenzo : Nibali ha vinto! Non Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratello Antonio che oggi ha conquistato il primo successo da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha ...

Tav : ConfindusTria Vicenza - preoccupa che Mit valuti penali per rescissione contratto (2) : (AdnKronos) - “L’Alta Velocità è una necessità non solo per il Nordest, che è direttamente interessato dall’infrastruttura, ma per tutto il Paese – prosegue Marangoni -. Si tratta di dotare un territorio che trascina il PIL nazionale e che porta un contributo determinante ai conti dello Stato, visto

Tav : ConfindusTria Vicenza - preoccupa che Mit valuti penali per rescissione contratto : Vicenza, 13 lug. (AdnKronos) - “È davvero preoccupante che si stia facendo una valutazione sulla precisa entità di penali per la rescissione dei contratti riguardanti il progetto dell’Alta Velocità sulla tratta Brescia-Verona il cui stop, inevitabilmente, coinvolgerebbe anche il restante tratto vene

Tav : ConfindusTria Vicenza - preoccupa che Mit valuti penali per rescissione contratto : Vicenza, 13 lug. (AdnKronos) – ‘è davvero preoccupante che si stia facendo una valutazione sulla precisa entità di penali per la rescissione dei contratti riguardanti il progetto dell’Alta Velocità sulla tratta Brescia-Verona il cui stop, inevitabilmente, coinvolgerebbe anche il restante tratto veneto che comprende Vicenza”, Gaetano Marangoni, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Strategie del ...

Moscovici e Tria in cerca di "soluzioni comuni" per l'economia italiana : I mercati finanziari europei mostrano una tenuta ai rischi che gravano sull'economia globale 'mentre gli spread tra i titoli di Stato dell'Eurozona restano su una dinamica di riduzione, con

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-AusTria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Moscovici e Tria in cerca di soluzioni comuni per l'economia italiana : Il Commissario Europeo agli Affari Economici ha spiegato: "continueremo il dialogo: domani 13 luglio vedrò il Ministro dell'economia Giovanni Tria , a margine dell'Ecofin e proseguiremo i colloqui ...

"Meno sbarchi" - prevertice con AusTria e Germania per Salvini : Meno migranti, meno sbarchi e meno morti ". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , durante la conferenza congiunta con i colleghi tedesco e Austriaco, Horst Seehofer e Herbert Kickl, a ...

Migranti - AusTria-Germania-Italia creano “l’asse dei volenterosi” : intesa per fermare gli sbarchi in Europa : Italia, Germania e Austria formano l'asse dei volenterosi per contrastare gli sbarchi in Europa. "Chiederemo sostegno alle autorità libiche e chiederemo alle missioni internazionali di non usare l'Italia come unico punto di arrivo. Sarà una soddisfazione se le proposte italiane potranno diventare europee con una riduzione delle partenze, degli sbarchi, dei morti e dei costi", ha dichiarato Salvini al termine dell'incontro.Continua a leggere

Migranti : asse tra Italia - AusTria e Germania per fermare gli sbarchi : Subito dopo l'incontro a tre, Salvini vedrà i 'colleghi' di Francia e Svizzera, poi parte il vertice informale: il primo test per capire se la politica dell'asse diventerà sinonimo di quella europea.