: Il ministro dell'Economia, Giovanni #Tria, esclude una manovra correttiva. 'Per il 2018 non cambiamo i nostri obiet… - Agenzia_Italia : Il ministro dell'Economia, Giovanni #Tria, esclude una manovra correttiva. 'Per il 2018 non cambiamo i nostri obiet… - Montecitorio : Ministro #Tria-@MEF_GOV: 'Il primo obiettivo dell'intero Governo è il perseguimento prioritario della crescita econ… - Baronerossoita : RT @ilconterosso1: @Acidelius Di Maio si prendera' la scoppola quando pensera' di portare a casa un po' di RdC. A quel punto l'Uomo di Matt… -

Nessunanel 2018. "Il profilo di discesa debito nonin discussione,discuteremo dei tempi e del profilo dell'aggiustamento, ma il centro dellaè ribaltare la tendenza fino a oggi di aumentare la quota di spesa corrente a scapito della spesa per investimenti".Così,ministro dell'Economia,al termine di Ecofin Sull'ipotesi di dover affrontare"il cigno nero, uno shock straordinario"ventilata da Savona,risponde: "Non considero cigni neri sennò non dovrei uscire di casa".(Di venerdì 13 luglio 2018)