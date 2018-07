Conti pubblici - il ministro Tria : “Nessuna manovra correttiva nel 2018. Avanti con riduzione debito-Pil” : “Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi, si vedrà a consuntivo. Riteniamo che non ci sarà nessun allargamento del bilancio e nessuna restrizione nel senso di manovra correttiva. Sul 2019, ho ripetuto a Moscovici che ho preso l’impegno di proseguire nel percorso di riduzione del rapporto debito/Pil. Non ci sarà nessuna inversione di tendenza per quanto riguarda l’aggiustamento strutturale”. Così Giovanni Tria, ministro ...

Tria : “No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione” : L’Ecofin ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio, e che per l’Italia chiedono «uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del Pil nel 2018, senza alcun margine aggiuntivo di deviazione sull’anno». Nel 2019, scrive il Consiglio, «dato il debito sopra il 60%», l’aggiustamento richiesto è dello 0,6%....

Ue : Italia in affanno. Tria assicura : 'Nessuna manovra bis' : Ma come ha reagito il ministro dell'economia Tria? Ha incontrato il numero due della Commissione, Valdis Dombrovskis e al termine del faccia a faccia ha rassicurato: non ci sarà alcuna manovra bis. ...

Tria - rischio di una revisione al ribasso della crescita : E' l'elenco fornito dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, all'assemblea dell'Abi. "Puntare sullo stimolo endogeno alla crescita basato sugli investimenti pubblici e privati - ha spiegato - ...

Tria : 'Flat tax a tappe - occhio ai conti. Nessuna manovra bis - il pil rallenta' : A loro risponde il premier Giuseppe Conte, nei panni di pater familias: 'Non è il ministro dell'economia che ha premura per i conti in ordine. Io per primo e tutti i ministri abbiamo questa premura, ...

Tria assicura : 'nessuna manovra correttiva' : 'Le condizioni di salute dell'economia italiana sono buone. L'economia, seppur a ritmi non soddisfacenti perché rimaniamo di un punto sotto la media europea, presenta tassi di crescita positivi'. '...

Tria : “Nessuna continuità con il mio predecessore Padoan ma non si mandano all’aria i conti” : “Rivendico la continuità rispetto a un pensiero sano e ovvio di chi dice che non si possono far saltare i conti. La discontinuità non si vede sul livello del deficit e sulla spesa dicendo ‘o mandiamo all’aria i conti o non c’è discontinuità’, la discontinuità si vede nell’uso delle risorse e nella composizione delle entrate e delle uscite”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, accusato da più ...

Tria : «La crescita può rallentare» - ma «nel 2018 nessuna manovra correttiva» : Annunciata in Parlamento l’istituzione di 3 taskforce per welfare, Fisco e investimenti pubblici. Ma il primo obiettivo è ridurre il debito pubblico

Tria : "Debito sotto controllo ma nessuna manovra bis nel 2018" : ...non prevedere alcuna "inversione di tendenza" nel percorso di aggiustamento strutturale dei conti "per rafforzare la fiducia degli investitori nazionali e internazionali nei confronti dell'economia ...

Tria assicura : nessuna manovra correttiva : "Le condizioni di salute dell'economia italiana sono buone. L'economia, seppur a ritmi non soddisfacenti perché rimaniamo di un punto sotto la media europea, presenta tassi di crescita positivi". "...

