Tria | ' Niente manovra nel 2018 | aumentare gli investimenti'

Tria : "Niente manovra correttiva". Su CETA attriti con Di Maio : Al termine dell'Ecofin a cui ha preso parte a Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto che quest'anno non ci sarà alcuna manovra correttiva, ma è probabile che si debba rivedere "il timeng di aggiustamento in relazione al rallentamento dell'economia". Il titolare del Tesoro ha spiegato:"Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato o no gli impegni con l’Ue. Riteniamo che non ci sarà ...

Tria : «Niente manovra correttiva Discutiamo i tempi e i modi - non il calo del debito» : Nessuna manovra correttiva nel 2018. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria lo ha confermato anche al termine dell'Ecofin che si è tenuto in mattinata a Bruxelles. Lo aveva detto anche ieri nell'incontro a margine dell'Eurogruppo con il vicepresidente ...

Sci alpino - niente ritiro per Marcel Hirscher : l’atleta ausTriaco sarà in pista la prossima stagione : Il campione austriaco ha deciso di proseguire la propria carriera, sarà dunque in pista anche nella prossima stagione Il sette volte campione del mondo Marcel Hirscher aggiungerà un altro capitolo alla sua carriera sciistica, come annunciato dall’atleta austriaco dopo mesi di speculazioni sul suo possibile ritiro. Dopo l’ultima stagione agonistica, “ho svolto molto lavoro di monitoraggio, riflessione e ...

Italia : Tria - niente manovra nel 2018 : Nessuna manovra correttiva nel 2018, per il 2019 dobbiamo avviare un confronto con le autorità UE. È quanto ha detto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alle Camere. "Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno", ha detto il titolare di Via XX Settembre mentre per l'anno prossimo un ...

Tria : bene l'economia - ma può rallentare. Niente strattoni al debito : ... sottolineando che «il primo obiettivo dell'intero governo è il perseguimento prioritario della crescita dell'economia, in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio». E ...

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di PediaTria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...

Niente smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni di età. Lo dice la Società Italiana di PediaTria : La tecnologia è entrata a far parte delle nostre vite in maniera sempre più ingombrante e fare a meno di PC e smartphone può essere complicato soprattutto per chi usa questi strumenti per lavoro. Ma è ormai diventata un’abitudine vedere bambini sempre più piccoli che si avvicinano a questi strumenti tecnologici, complici i genitori che spesso e volentieri usano questi dispositivi per distrarre i figli e tenerli tranquilli per qualche ...