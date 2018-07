Tria | discutiamo tempi | non calo debito

Tria : «Niente manovra correttiva Discutiamo i tempi e i modi - non il calo del debito» : Nessuna manovra correttiva nel 2018. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria lo ha confermato anche al termine dell'Ecofin che si è tenuto in mattinata a Bruxelles. Lo aveva detto anche ieri nell'incontro a margine dell'Eurogruppo con il vicepresidente ...

Migranti - Salvini : ‘Proteggere confini Ue o ridiscutiamo i finanziamenti’. AusTria : ‘Alleati dell’Italia nell’asse dei volenterosi’ : La “Fortezza Europa” prende forma giorno dopo giorno. Nelle ultime ore si è consolidato il cosiddetto “asse dei volenterosi” annunciato la scorsa settimana dai ministri dell’Interno di Italia, Austria e Germania. “Serve un’alleanza di volenterosi per proteggere l’Europa da chi vuole entrare e vogliamo promuovere questa strategia in collaborazione con l’Italia, in modo da riacquistare la fiducia della ...