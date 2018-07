Tria | centro manovra è far crescere quota investimenti su spesa

Benetton : il cordoglio di Assindus Tria Venetocentro : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - "Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton . Insieme a Giulia

Benetton : il cordoglio di Assindus Tria Venetocentro : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) – “Insieme a tutti gli imprenditori associati ad Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso, esprimiamo le condoglianze più sentite e la vicinanza ai fratelli Benetton e ai loro famigliari per la dolorosa e prematura perdita di Carlo Benetton . Insieme a Giuliana, Luciano e Gilberto è stato l’artefice di una storia di impresa eccezionale, nata a Treviso e affermatasi nel mondo. Una ...

Lavoro : AssindusTria Venetocentro - approccio punitivo è boomerang : Padova, 3 lug. (AdnKronos) – Al nuovo Governo abbiamo offerto un’apertura di credito, ma con altrettanta chiarezza diciamo che l’approccio del cosiddetto ‘Decreto dignità”, con la stretta sui contratti a tempo determinato e la reintroduzione delle causali, rischia di essere un boomerang per i lavoratori e per le imprese. Il rischio è quello di azzerare una tendenza virtuosa che solo in Veneto ha visto nel ...