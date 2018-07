ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Trento, concorso annullato per sospetti sulla prova: indagata ex funzionaria della Provincia. È già accusata di pecula… - MarcoTalluto : RT @fattoquotidiano: Trento, concorso annullato per sospetti sulla prova: indagata ex funzionaria della Provincia. È già accusata di pecula… - Cascavel47 : Trento, concorso annullato per sospetti sulla prova: indagata ex funzionaria della Provincia. È già accusata di pec… - RosannaMarani : RT @fattoquotidiano: Trento, concorso annullato per sospetti sulla prova: indagata ex funzionaria della Provincia. È già accusata di pecula… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) L’exProvincia di, Luisa Zappini, èinsieme ad altre quattro persone per tentato abuso d’ufficio in. Una nuova accusa, per l’allora dirigente del servizio Cue, la Centrale unica d’emergenza, che si aggiunge a quella di peculato e truffa per il sospetto di un illecito utilizzo dei permessi di cura previsti dalla legge 104 mentre era in vacanza alle Maldive o a Parigi. Un filone d’indagine diverso, quello appena chiuso dal pm Marco Gallina, che riguarda unpubblico indetto dalla provincia diper un posto a tempo indeterminato da funzionario tecnico da assegnare proprio al servizio Cue. Parteciparono 17 candidati, ma stranamente solo in tre superano l’esame scritto. Dopo le prove presentate in un’interrogazione dal consigliere provinciale Claudio Cia, che anche al fattoquotidiano.it aveva parlato delle ambiguità ...