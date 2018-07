blogo

: Carloforte ospita 'L'isola dei libri', tredici appuntamenti dal 20 luglio al 9 agosto tra il centro storico e altri… - cagliaripad : Carloforte ospita 'L'isola dei libri', tredici appuntamenti dal 20 luglio al 9 agosto tra il centro storico e altri… - IAmFranceschini : I liked a @YouTube video - musicaworldIT : Tredici Pietro, il figlio di Morandi, raggiunge 1mln di views: 'Senza il mio cognome chi mi cagava?' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Anche, ildi Gianni, è sbarcato nella musica. Lo ha fatto il mese scorso con un pezzo (davvero molto carino) dalle sonorità trap intitolato Pizza e Fichi. La canzone, lanciata con il nome d'arte, ha raggiunto il milione di visualizzazioni in così poco tempo: un successo. Il segreto? Il giovane rapper sembra non averne dubbi: "È diventata hit quando hanno uscito il nome. Se no chi mi cagava (e comunque spacco)", ha scritto tra il serio e il faceto su Instagram, rispondendo alle domande dei fan. Lui, che studia musica da quando ha sette anni ed è cresciuto in mezzo agli strumenti musicali, non si era posto aspettative. Ma quando la notizia ha preso piede, soprattutto sul web, tutto gli è sfuggito di mano."Quanto ha aiutato essere ildi Gianniper avere tutto questo successo?", chiede qualcuno.sembra un ragazzo onesto, anche ...