Trattato Ue-Canada | Di Maio | ‘Maggioranza non lo voterà Via funzionari italiani che lo

Trattato Ue-Canada - Di Maio : “La maggioranza non lo voterà. Via i funzionari italiani che lo difendono all’estero” : Non solo il governo Conte dirà no al Ceta, il discusso Trattato commerciale tra Ue e Canada, ma è pronto a “rimuovere” i funzionari che rappresentano l’Italia all’estero se “continueranno a difenderlo”. Parola del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, che nel suo intervento all’assemblea di Coldiretti è tornato ad attaccare il Ceta dopo che già il premier e il ministro ...

L’Italia apre un altro fronte internazionale : no al Ceta - il Trattato di libero scambio con il Canada : Mentre dal G-7 arriva l’indicazione della necessità di una riforma del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio che regola gli scambi attraverso accordi multilaterali, il nuovo governo italiano si spinge oltre chiedendo il blocco degli accordi bilaterali che stanno progressivamente sostituendo il multilateralismo...

Trattato Ue-Canada - il ministro Centinaio : “Chiederemo a Parlamento di non ratificarlo - poche tutele per Dop e Igp” : No alla ratifica in Italia del Ceta, il Trattato commerciale Ue-Canada approvato dal Parlamento europeo lo scorso anno. Lo stop arriva dal ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, che intervistato da La Stampa annuncia: “Chiederemo al Parlamento di non ratificare quel Trattato e gli altri simili, del resto è tutto previsto nel contratto di governo”. Il Ceta “tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti ...

Ceta - l'Italia non ratificherà il Trattato di libero scambio con il Canada : ... che interrogato sulla questione ha affermato: 'C'è un interesse della Commissione a lavorare con gli Stati Ue per far sì che la politica commerciale europea sia mutualmente benefica per tutti' . ...