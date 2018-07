Trasporti | ok del Comune ai soldi dei privati per aprire o potenziare i

Trasporti : Dell’Orco - con 148 assunti tamponiamo carenza motorizzazioni : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Con le nuove assunzioni al Dipartimento Trasporti cominciamo a invertire la rotta di una pesante carenza di organico nelle sedi periferiche della Motorizzazione. Qualche giorno fa è stato pubblicato il bando di concorso per assumere a tempo indeterminato 148 ingegneri: è un primo passo che va a tamponare le situazioni di maggiore emergenza, ma contiamo già a fine anno di reperire le risorse per ...

Palermo : Falcone a Orlando - contributi Trasporti sono debito dello Stato : Palermo , 21 giu. (AdnKronos) - "Il sindaco Leoluca Orlando evidentemente è Stato informato male dai suoi uffici. Quasi 29 milioni di euro, dei 56 che il Comune di Palermo sostiene la Regione siciliana gli debba versare quale contributi per il trasporto pubblico locale, sono in realtà un debito dello

La Relazione dell'ART in Parlamento : Trasporti sempre più multimodali e competitivi : Teleborsa, - Mobilità sostenibile, multimodali tà, regolamentazione . E' questo il nucleo centrale della Relazione annuale dell'Autorità di Regolazione dei trasporti , ART, , presentata oggi in ...

Politica - Trasporti e calcio saranno al centro della nuova puntata di Vox Populi : Spazio poi allo sport in particolare al calcio isernino. Vox Populi ha seguito la conferenza stampa della società presso palazzo San Francesco ad Isernia. Molte presenze. Volti noti e new entry nel ...

Il futuro della sicurezza : a Genova la conferenza internazionale sulla Cyber security applicata ad energia e Trasporti : I massimi esperti di Italia, Europa e Medio oriente si incontrano nella splendida cornice del Palazzo della Borsa Valori di Genova per confrontarsi su un tema di estrema attualità: la Cyber security . Negli ultimi anni, le reti elettriche, la mobilità e i trasporti sono state proiettati in una trasformazione tecnologica vertiginosa verso una intelligenza “distribuita” e controllata da remoto tramite sistemi informatici. L’industria ...

Salute - Trasporti - sicurezza da Stoccolma a New York il futuro è delle città smart : La città del futuro è già realtà, da Rio de Janeiro fino a New York e Pechino. In ogni parte del mondo le metropoli si stanno attrezzando per trasformarsi in smart City. Si tratta di città intelligenti che, grazie alle nuove tecnologie digitali, provano a migliorare sempre di più la vita di chi ci abita e puntano a una maggiore efficienza e ottimiz...