Trapani | Santangelo M5S | ' Il fenomeno migratorio deve unire | non dividere'

Blastingnews

: 'Trapani altro tipo d'accoglienza' le parole di Vincenzo Maurizio Santangelo su AIRGEST e Birgi -… - NicolaNiQ : 'Trapani altro tipo d'accoglienza' le parole di Vincenzo Maurizio Santangelo su AIRGEST e Birgi -… - NicolaNiQ : “Trapani altro tipo d’accoglienza” le parole di Vincenzo Maurizio Santangelo su AIRGEST e Birgi… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Per il Movimento 5 Stelle quella del 12 luglio 2018 è stata una giornata storica. Uno dei cavalli di battaglia dei grillini della prima ora, infatti, sta iniziando rapidamente a prendere forma. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati, un evento festeggiato dal vicepremier e leader del movimento, Luigi Di Maio. Eppure a tenere banco in Italia è stata ancora una volta la questione migranti, a causa del braccio di ferro inscenato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso della nave 'Diciotti' concluso poi con lo sbarco di 67 migranti al porto diVIDEO, sancito dall'intervento risolutore del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sulla questione è intervenuto il senatore trapanese del M5S, Vincenzo Maurizio. 'Stiamo cercando le migliori soluzioni' Per l'esponente dell'assemblea di ...