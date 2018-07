Migranti : sbarco nave Diciotti - Procura Trapani prosegue indagini : Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Prima notte sulla terraferma per i 67 Migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera, che sono sbarcati al porto di Trapani poco prima della mezzanotte di ieri dopo una giornata trascorsa in rada. I primi a scendere dalla nave, accompagnati da due uomini della Digos, sono stati due giovani uomini, indagati per violenza privata in concorso, per avere minacciato l’equipaggio della nave ...

Trapani - nave Diciotti : sbarcati nella notte i 67 migranti dopo il pressing di Mattarella : Teleborsa, - dopo ore concitate , è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi a scendere sul molo Ronciglio sono ...

Trapani - la nave Diciotti è in porto : Conte autorizza lo sbarco dei migranti | : Decisiva la telefonata di Mattarella al primo ministro per mettere fine all'odissea delle 67 persone a bordo.

Nave Diciotti a Trapani - Mattarella chiama Conte - sbloccato lo sbarco dei migranti. «Stupore» al Viminale : Dopo un tira e molla durato tutto il giorno è cominciato alle 23 lo sbarco dei 67 migranti da Nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. A scendere per primi sul molo Ronciglio sono stati...

