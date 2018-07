Trapani | concluso ieri mattina lo sbarco con 67 migranti

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Si è conclusa, 12 luglio, l'odissea dei 67a bordo della nave Diciotti della guardia costiera. Gli agenti della Questura trapanese dello SCO (Servizio Centrale Operativo) di Roma a bordo della nave, hanno raccolto materiale per ricostruire il tentativo di dirottamento avvenuto tre giorni fa sul rimorchiatore Vos Thalassa. Dura reazione di Matteo Salvini Un episodio che innescato la durissima reazione del Ministro degli Interni, Matteo Salvini: 'Se c'è gente che ha minacciato e che ha aggredito, non sarà gente che finisce in un albergo, ma sarà gente che finirà in una galera. E quindi io non darò un'autorizzazione fino a quando non ci saranno le garanzie per la sicurezza degli italiani', avrebbe detto il Ministro in un'intervista. Ad attendere la nave al porto di, anche il sindaco, Giacomo Tranchida che ha criticato Salvini sostenendo che, 'un personaggio ...