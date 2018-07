Tragedia a Sperlonga | 13enne muore aspirata dal bocchettone della piscina di un hotel

Blastingnews

: RT @ultimenotizie: Tragedia a #Sperlonga. Una 13enne ieri pomeriggio è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione in una piscina di… - dmgbtt : RT @ultimenotizie: Tragedia a #Sperlonga. Una 13enne ieri pomeriggio è stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione in una piscina di… - AndreaDaGenova : RT @ElioLannutti: Morta la 13enne risucchiata da bocchettone della piscina di un hotel a Sperlonga. Tragedia ! Ma come si fa a morire così… - margheritini : RT @ElioLannutti: Morta la 13enne risucchiata da bocchettone della piscina di un hotel a Sperlonga. Tragedia ! Ma come si fa a morire così… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un incredibile e terribile incidente insi è consumato ieri, presso il GrandVirgilio di. La vittima, S.F.B., di appena 13 anni, residente a Morolo, piccolo centro in provincia di Frosinone, sarebbe statadalsubacqueo utilizzato per il ricambio dell'acqua, che le avrebbe impedito di riemergere in superficie. Alcuni bagnanti, tra cui un turista americano, sono riusciti a staccarla dall'impianto, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Immediato ma inutile il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma: la ragazzina è deceduta alle 4 del mattino. Una vacanza tramutatasi inLa tredicenne era in vacanza con la famiglia e ieri stava facendo il bagno inVIDEO. Ad un certo punto, però, la giovane è finita sott'acqua e non è più riemersa: per motivi inspiegabili, è stata risucchiata da una ...