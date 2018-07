Tour de France 2018 | la tappa di oggi | Fougères-Chartres Orario | altimetria e come

Tour de France 2018/ Streaming video e diretta tv : orario - percorso - vincitore (7^ tappa Fougeres-Chartres) : diretta Tour de France 2018: info Streaming video e tv, percorso e vincitore della 7^ tappa da Fourhgeres a Chartres. Si abbandona la Bretagna per la valle della Loira.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 03:00:00 GMT)

Tour de France 2018 - settima tappa Fougères-Chartres : frazione lunga e insidiosa. Volata probabile - ma non scontata : Oggi si svolgerà la frazione più lunga del Tour de France 2018. La settima tappa prevede infatti 231 km da Fougères a Chartres, con un percorso prevaletemene pianeggiante, ma che presenta anche qualche insidia. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della settima tappa della Grande Boucle. Percorso Poco dopo la partenza ci sarà una leggera salita, in cui vedremo la lotta per far partire la fuga di giornata. Poi troviamo un ...

Tour de France 2018 - Tom Dumoulin penalizzato 20 secondi. Sfrutta la scia dell’ammiraglia - il VAR lo becca… : Piove sul bagnato per Tom Dumoulin al Tour de France 2018. Il capitano del Team Sunweb è stato penalizzato di 20 secondi dalla giuria per aver violato il regolamento, Sfruttando eccessivamente la scia della propria ammiraglia. Ma cosa è accaduto nello specifico? L’olandese ha forato in discesa a poco più di 5 km dal termine della sesta frazione, con arrivo in salita sul Mur de Bretagne. A quel punto rientrare sul lanciatissimo gruppo ...

Tour de France – Daniel Martin euforico dopo la vittoria! Il retroscena : “al traguardo ho pensato che mia moglie…” : Daniel Martin euforico dopo la vittoria sul Mur de Bretagne: nel post gara, il ciclista della UAE Team Emirates ha svelato un curioso retroscena sul finale della tappa odierna del Tour de France Grande prova di Daniel Martin sul Mur de Bretagne. Il capitano della UAE Team Emirates ha conquisto il suo secondo successo stagionale a Tour de France, staccando questa volta il rancese Pierre LaTour. Al termine della gara, Daniel Martin ha ...

DIRETTA / Tour de France 2018 - Martin : "Punto anche alla classifica generale" (6^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: streaming video e tv, Daniel Martin vincitore della 6^ tappa della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:06:00 GMT)

Classifica Tour de France 2018 / Maglia gialla Van Avermaet : Nibali arriva tra i primi (6^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la Maglia gialla è sulle spalle di Greg Van Avermaet alla vigilia della 6^ tappa, da Brest a Mur de Bretagne. Ecco le altre graduatorie.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:51:00 GMT)

Tour de France - Martin trionfa sul Mur de la Bretagne : Fantastica vittoria per l' irlandese Daniel Martin , Uae Team Emirates,, che conquista la 6 tappa del Tour de France , con uno straordinario assolo quando mancava meno di un km al traguardo, ...

Tour de France 2018 - si mette male per Romain Bardet. Crisi sul Mur de Bretagne. E sul pavé sarà un Inferno per il francese… : Un inizio da dimenticare per Romain Bardet al Tour de France 2018. Il 27enne di Brioude, grande speranza dei Francesi per tornare sul gradino più alto del podio, si trova con un ritardo in classifica generale decisamente superiore alle aspettative. Una situazione molto complessa per il corridore transalpino, che dovrà reagire al più presto o rischia di naufragare del tutto. I problemi per Bardet sono iniziati con la cronometro a squadre di ...

Tour de France – Clamoroso colpo di scena - pesante penalizzazione per Dumoulin : ecco come cambia la classifica generale : La giuria della corsa ha deciso di punire severamente il pessimo comportamento di Dumoulin, attribuendogli venti secondi di penalità nella classifica generale Un gesto pessimo, che non si dovrebbe vedere nel ciclismo, a maggior ragione durante il Tour de France. Tom Dumoulin però non si è fatto scrupoli e, dopo aver perso del tempo per una foratura durante la sesta tappa di oggi, ha pensato bene di usufruire per troppo tempo della scia ...

Tour de France 2018 - domani tappa 7. Orari tv - percorso e favoriti : Dopo le ultime due tappe per corridori da classiche, si torna in pianura: protagonisti i velocisti Tour de France 2018, risultati e classifica dopo la tappa 6

Tour de France - Nibali doma il Mûr de Bretagne : “ho pedalato cinque-sei minuti alla morte” : Il corridore della Bahrain-Merida ha espresso le proprie sensazioni dopo la sesta tappa del Tour de France, vinta dall’irlandese Martin Daniel Martin vince la sesta tappa del Tour de France. L’irlandese del team Uae Emirates vince in volata la Brest-Mur-de-Bretagne di 181 chilometri col tempo di 4 ore 13’43”, alle sue spalle il Francese Pierre LaTour e lo spagnolo Alejandro Valverde. / AFP PHOTO / Marco ...

Tour de France 2018 : le pagelle della sesta tappa. Daniel Martin azzecca il tempismo - altri segnali positivi da Nibali - male Bardet : Daniel Martin taglia per primo il traguardo sulla salita del Mur-de-Bretagne, al termine della sesta frazione del Tour de France 2018. Nessun attacco degli uomini di classifica che giungono più o meno insieme al traguardo ad eccezione di Romain Bardet e Tom Dumoulin, i quali perdono rispettivamente 31″ e 53″. Di seguito i voti dei protagonisti della giornata odierna. Daniel Martin 9: il corridore irlandese azzecca il momento in cui ...

Tour de France - Martin conquista il Mur e vince la sesta tappa : TORINO - Daniel Martin ha vinto la sesta tappa del 105° Tour de France di ciclismo, da Brest al Mur de Bretagne, lunga 181 chilometri. Il ciclista irlandese della Uae Emirates, alla ventesima ...