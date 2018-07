Torna la Notte Rosa a Vitorchiano

Sabato ri Torna a Bibbiano la Notte Liffa - 7a edizione : Durante la Notte Liffa si potrà assistere ad intrattenimenti e spettacoli davvero per tutti: dalle animazioni per bambini, alle esibizioni di danza, passando attraverso esposizioni di moto. Inoltre ...

Rovato - sabato Torna la notte bianca : attese oltre 10mila persone : Tra gli spettacoli sono da segnalare in particolare, in piazza Cavour, l'esibizione di ballo della scuola Asd Le Farfalle e la musica live con le tribute band di Abba e Bee Gees, a cui seguirà un dj ...

Torna a Maruggio la "Notte di legalità" : Rocco Chinnici operava in una Palermo in cui era ancora difficile pronunciare la parola mafia, ma capì i legami tra la criminalità, l'imprenditoria e la politica, ed ebbe così l'intuizione di creare ...

Carnevale estivo - è conto alla rovescia. Per una notte Torna no a sfilare i carri : Gli spettacoli proseguono alle 18 con la «gavettonata» e lo schiuma party, alle 19,30 il flash mob con Dam Danza a seguire si scattano le foto di gruppo delle mascherate sulla scalinata della piazza. ...

Meteo - Torna l'allerta gialla per temporali da mezzanotte alle 15 di mercoledì : Genova. La Protezione civile regionale ha diffuso l' alle rta Meteo gialla per temporali emanata da Arpal da mezzanotte alle ore 15 di domani sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione. I temporali ...

'Trieste città della conoscenza' : dopo cinque anni Torna a settembre 'La Notte dei Ricercatori' : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste'. Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

VENERDI' 28 SETTEMBRE - DOPO 5 ANNI - Torna A TRIESTE LA NOTTE DEI RICERCATORI : Tutto ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante TRIESTE per la scienza e la scienza per TRIESTE ". Parole di soddisfazione anche da parte del Rettore Maurizio Fermeglia che ha tra l'altro ...

Torna la Notte Bianca di Levanto - eventi no stop dalla sera di sabato 2 giugno : ... alla sicurezza: 'Anche quest'anno, di concerto con i rappresentati delle forze dell'ordine presenti sul territorio e con gli organizzatori dei singoli spettacoli, metteremo in atto un controllo ...

Trattori anti-attentati e "caccia" ai turisti marchigiani : a Foligno Torna la Notte Rosa : Per le vie del centro altri spettacoli a cura di "Spazio Zut!", mentre in Corso Nuovo sono in programma balli ispanici ispirati dal profumo della paella. Per i più piccoli maghi e giocolieri insieme ...