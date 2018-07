Torino | uccide la suocera a colpi di martello per dei vecchi rancori

Torino - uccide suocera a martellate : 23.03 Una donna di 84 anni di Lieni, in provincia di Torino, è stata colpita a martellate ed è morta dopo poche ore in ospedale. L'anziana era costretta da tempo a letto. Viveva in una cascina con la figlia e il genero, che si prendevano cura di lei. L'uomo l'avrebbe colpita in un momento di esasperazione, poi ha chiamato i carabinieri, convinto di averla uccisa. La donna è stata soccorsa, ma è poi morta in ospedale.

Tenta di uccidere la suocera di 86 anni a martellate : grave l'anziana a Torino : Ha Tentato di uccidere la suocera a martellate nella casa di famiglia a Leinì (Torino), in via Provana 21. Severino Bergamini, di 72 anni, ha aggredito Adele Crosetto, 86 anni, ed è stato arrestato dai carabinieri. La vittima è stata trasportata all'ospedale Cto di Torino. Non sembra in pericolo di vita, ma verserebbe in gravi condizioni.A quanto si apprende, l'anziano avrebbe aggredito la suocera nel sonno questa mattina ...

Torino - uccide la ex e tenta suicidio : 20.45 Un pensionato 75enne ha sparato alla ex moglie di 75 anni uccidendola, poi ha tentato di suicidarsi sparandosi alla testa con la stessa arma, una pistola regolarmente detenuta. La tragedia a Rivoli, alle porte di Torino, in un parcheggio. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Cto dove è ricoverato in fin di vita. Non sono ancora noti i motivi del gesto. Non risultano denunce della donna in merito a precedenti violenze dell'ex ...

Torino - uccide una donna e poi si spara. L’uomo è in gravi condizioni : Ha ucciso una donna a colpi di pistola e poi ha tentato di suicidarsi. È successo a Rivoli, un comune a meno di 20 chilometri da Torino, in un parcheggio di via Alpignano. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 ed è in gravi condizioni. Secondo quanto riportato da La Stampa, si tratta di un pensionato di 75 anni che ha sparato contro l’ex moglie, sua coetanea. Ancora ignote le cause del gesto. Alcuni testimoni, come ...

