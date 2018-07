Torino | incendio al campo rom del 2011 | 4 condanne con aggravante di odio razziale

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 luglio 2018) La Corte d’Appello diha confermato quattroper l’appiccato a unrom, nel quartiere Vallette, nel. I giudici, per alcuni imputati, hanno riconosciuto l’dell’etnico e. Fuori dall’aula del tribunale uno dei presenti ha urlato “è una buffonata“. Il fuoco era stato appiccato dopo una manifestazione di protesta degli abitanti del quartiere, dopo che una 16enne aveva denunciato di essere stata stuprata da due ragazzi rom. Denuncia che poi era stata ritirata dalla ragazza stessa che, mentre un gruppo di manifestanti si staccava dal corteo per appiccare l’, confessava ai carabinieri di non aver subito alcuna violenza. La protesta era stata organizzata il 10 dicembredai familiari della giovane – partita da piazza Montale per raggiungere l’area del nuovo stadio della Juve ...