Torino | Bremer lascia ritiro | problemi di documentazione

Calciomercato Torino - Bremer lascia il ritiro : Torino - Il difensore brasiliano Gleison Bremer , uno dei nuovi acquisti del Torino , ha lasciato temporaneamente il ritiro granata a Bormio "per tornare in Brasile e completare la documentazione ...

Torino - ufficiale : preso Bremer dall'Atletico Mineiro : Torino - 'Il Torino è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo dall'Atletico Mineiro il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer' . Lo rende noto la stessa ...

Calciomercato Torino - test medici per Bremer e Meite : Visite mediche in corso per i due nuovi acquisti del Torino, il difensore brasiliano Bremer e il centrocampista francese Meite. Dopo aver sostenuto i consueti esami di rito i due calciatori firmeranno il contratto che darà il via alla loro nuova avventura. Poi raggiungeranno Bormio, sede del ritiro granata, dove si aggregheranno con i compagni.L'articolo Calciomercato Torino, test medici per Bremer e Meite sembra essere il primo su ...

