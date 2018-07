Torino | 9 arresti per i disordini del 1 maggio 2017

Torino - blitz della Polizia al centro sociale Askatasuna : arresti | : Notificate 19 misure cautelari a seguito delle indagini sui tafferugli del Primo Maggio 2017 in città

Torino - 6 ARRESTI PER PEDOPORNOGRAFIA : VIDEO ABUSI SU NEONATI/ Ultime notizie : 16 indagati in tutta Italia : TORINO, rete di pedofili sgominata, VIDEO e foto anche con NEONATI: 6 agli ARRESTI. Le forze dell'ordine hanno messo sotto indagine 16 persone per scambio e detenzione(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:58:00 GMT)

Torino - video con abusi su neonati : 6 arresti della polizia postale : C'era perfino una sorta di catalogo dei video con le piccole vittime di abusi suddivise per età. Decine di video pedopornografici, tra cui filmati di abusi su neonati, sono stati sequestrati dalla ...

Torino - rete di pedofili si scambiava video di abusi su neonati : sei arresti : Operazione della Polizia postale, indagate altre dieci persone. L'orgabnizzazione era suddivisa in gruppi e "stanze virtuali" con un amministratore, le indagini continuano

Torino - maxi blitz nel campo nomadi : perquisizioni e arresti per roghi tossici - furti e ricettazione : maxi blitz dei carabinieri al campo rom di strada dell'Aeroporto, a Torino. Dalle prime luci dell'alba i militari del Comando provinciale dell'Arma stanno effettuando perquisizioni tra baracche e ...

Coppia accoltellata a Torino - 2 arresti : ANSA, - Torino, 25 GIU - Due uomini, padre e figlio di 62 e 36 anni, sono stati arrestati nelle scorse ore dai carabinieri per tentato omicidio in concorso. Sono accusati di avere accoltellato in ...

Torino - arresti domiciliari beffa : I braccialetti elettronici sono finiti - l'antagonista resta in carcere : Incensurato, in cella da tre mesi dopo il corteo contro il comizio di Casapound, dovrà attendere che un apparecchio sia disponibile