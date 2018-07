Toninelli a settembre farà un tour sui treni regionali

agi

(Di venerdì 13 luglio 2018) "I livelli di sicurezza su Rete ferroviaria italiana hanno standard molto elevati, che sono addirittura definibili invidiabili a livello europeo. Questo non accade per le linee e i binari di proprietà, o meglio non accade sempre". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, parlando con i cronisti a margine della cerimonia lungo i binari della Ferrotramviaria tra Andria e Corato, dove il 12 luglio 2016 duesi scontrarono provocando 23 morti e 51 feriti. Il ministro, che ha voluto fare una visita in forma privata, ha deposto un mazzo di fiori sui binari. Secondo il ministro Toninelli, laddove gli standard di sicurezza "non sono minimi e sufficienti e l'Agenzia per sicurezza nazionale limita, significa che non c'è questa capacità di far viaggiare i". "Allora i presidenti di ...