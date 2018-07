Tokyo in forte rialzo Segno più anche per il resto dell' Asia

Tokyo - la Borsa chiude in forte calo : Nikkei -1 - 19% : Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo sulla scia dell'annuncio di nuove imposizioni di dazi Usa sulle merci cinesi. Alla fine delle contrattazioni sulla piazza nipponica, l'indice Nikkei segna ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 21% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,21% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio negativo, ha registrato 21.811,93 punti, con una perdita di 492,58 punti, pari al 2,21 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.233,80 punti, salendo in mattinata fino a 22.312,25 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo in ...