The Purge | tutti i film | dalla migliore alla peggiore “Notte del Giudizio”

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nell’ampio capitolo degli spin-off e dei sequel, non poteva mancare La prima notte del giudizio, ultima pellicola – uscita giovedì 5 luglio – della saga The. Di fatto, si tratta però di un prequel, poiché racconta le origini dello Sfogo, modalità di ‘purificazione’rabbia eviolenza al centro del franchising. Il franchise Theè piuttosto recente: il primoè del 2013, ma quello che poteva sembrare quasi un esperimento cinematografico si è rivelato un tale successo da convincere l’autore (e regista) James DeMonaco e il produttore Jason Blum a sviluppare isuccessivi, fino ad arrivare a La prima notte del giudizio. E nel futuro prossimo c’è anche una serie tv. Pur essendo Theuna saga particolarmente riuscita, soprattutto per la coerenza della linea narrativa e la progressiva rivelazione dei contenuti più ...