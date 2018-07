The Chi | come si vive e si muore a Chicago

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere

Tomb of The Mask Trucchi Android | Soldi infiniti illimitati : Come ottenere Soldi infiniti illimitati, monete infinite illimitate e altri Trucchi nel gioco Tomb of the Mask per Android Tomb of the Mask Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Tomb of the Mask Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Tomb of the Mask? Stai giocando a Tomb […]

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Solo professionisti - stop agli europei in cerca di lavoro" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Stop agli europei in cerca di lavoro da noi" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

KaTherine Heigl su Grey’s Anatomy e il matrimonio di Alex con Jo : “Chissà dov’è Izzie Stevens!” : Dopo molto tempo Katherine Heigl torna a parlare di Grey's Anatomy e degli sviluppi della trama relativi al personaggio più vicino a quello che fu il suo nel medical drama ABC dalla prima alla sesta stagione. Grey's Anatomy 14 si è concluso con il matrimonio di Alex e Jo celebrato da Meredith, con Karev pronto ad archiviare il suo precedente matrimonio con Izzie naufragato sotto i colpi del cancro di lei. Appena entrata nel cast di Suits ...

Alle 21 è tempo di Nerding After Dinner : giochiamo a Kingdom Come : Deliverance - From The Ashes : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di parlare di From the Ashes, il primo DLC di Kingdom Come: DeliveranceQuesto ritorno all'interno del particolare RPG targato Warhorse Studios sarà particolarmente gradito o meno? Dopo aver dato un'occhiata ...

In The 100 5×09 - Madi la nuova Lexa e Octavia come Giulio Cesare : chi l’ha tradita? (promo 5×10) : Bob Morley lo aveva anticipato: le priorità di Clarke e Bellamy sono cambiate e in The 100 5x09 assistiamo a un altro sconvolgente game changing tra i due. Sei panni passati lontani l'uno dall'altra sono bastati per farli cambiare: se prima operavano insieme (quel "together" ripetuto in ogni stagione per suggellare la loro amicizia/alleanza), ora Clarke e Bellamy giocano due partite diverse. L'episodio dal titolo "Sic Semper Tirannys" implica un ...

Un nuovo The Witcher potrebbe essere in sviluppo - ma non si chiamerà "The Witcher 4" : CD Projekt RED ha detto in precedenza che The Witcher 3 è stato l'ultimo gioco dedicato alla storia di Geralt, ma ciò non significa che lo sviluppatore polacco abbia finito con il mondo di The Witcher.Finora, la serie The Witcher ha venduto oltre 33 milioni di copie ma CD Projekt Red potrebbe, prima o poi, aumentare questo numero con un nuovo gioco.Come riporta VG247.com, in un'intervista con Bankier.pl, l'amministratore delegato di CD Projekt, ...

In The Originals 4 si avvicina la difficile scelta di Klaus : chi morirà? Anticipazioni 18 luglio : Il gran finale di The Originals 4 è stato rimandato. Salvo cambiamenti e altre novità, l'ultimo episodio slitterà di una settimana e, al contrario di quanto si pensava, dovrebbe andare in onda il 25 luglio prossimo. In attesa di capire come andrà a finire questa stagione, il pubblico italiano finalmente potrà farsi un'idea proprio con gli episodi in onda oggi e, soprattutto, in onda il 18 luglio prossimo con il grande sacrificio di ...

Migranti - altri 20 avvisi di garanzia per Juventa - Msf e Save The Children : “Atto dovuto per accertamenti su telefoni” : Venti avvisi di garanzia ai componenti dell’equipaggio della nave Juventa, allo staff di Medici Senza Frontiere e a quello di Save the Children. A notificarli, la Procura di Trapani, che poco meno di un anno fece sequestrare l’imbarcazione dell’Ong tedesca, la Jugend Rettet. Il contesto delle informazioni di garanzia – necessari perché gli investigatori devono compiere accertamenti tecnici irripetibili su alcune utenze ...

Avvisi di garanzia a personale di Save The Children e Medici Senza Frontiere : Per «Favoreggiamento di immigrazione clandestina» a seguito dell’inchiesta legata alla Ong tedesca Jugend Rettet e alle intercettazioni tra l’equipaggio e dei trafficanti

In The Last of Us Part 2 Ellie non sarà sola : chi pronto ad affiancarla? : Sono ancora molti i mesi che ci separano da The Last of Us Part 2, l'atteso nuovo capitlo di quella che ormai si appresta a divenire una serie sviluppata dai ragazzi di Naughty Dog, e ovviamente ancora tanti sono gli aspetti che attendono di essere svelati. Una delle poche certezze allo stato attuale delle cose parrebbe essere che gli utenti vivranno l'esperienza ludica nei panni di Ellie, la giovine già co protagonista del primo episodio. ...

EmiliaRomagnaFest18 : Inaugurazione con Chinese Dance Theatre Lanzhou questa sera a Forlì : Durante i 40 anni dalla sua fondazione, ha messo in scena oltre 10 drammi di danza, 50 serate di gala, 100 concerti sinfonici, oltre a vari spettacoli di danza e concerti a tema. Grazie alle numerose ...