Thailandia | il racconto dei ragazzi bloccati nella grotta | ecco perché sono entrati e

(Di venerdì 13 luglio 2018) Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorniTham Luang eranocaverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra della camera d’ospedale che divide idai visitatori in via precauzionale. A causa dell’aumento del livello dell’acqua per le piogge torrenziali – ha aggiunto – il gruppo si è inoltrato nelle profondità dellaalla ricerca di un posto per ripararsi. “Dopo le prime tre notti senza cibo, mio figlio ha avvertito una sensazione di estrema fame e si è messo a piangere. Era freddonotte, e buio. ...