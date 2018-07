Testimone di nozze | l’abito e gli accessori da indossare

gqitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) Dovete partecipare a un matrimonio, non da semplice invitato ma nel ruolo di, e non sapete cosa? Dopo aver letto i nostri consigli di stile non avrete più nulla da temere. Innanzitutto è necessario chiedere all’amico/a o parente che si sposa, il dress code scelto per l’evento. Lo sposo ha scelto il frac, un abito formale o uno spezzato in stile casual? È importante infatti non fare stonature visto che gli occhi saranno puntati non soltanto sugli sposi e i parenti più stretti, ma anche sui testimoni, specialmente durante la cerimonia nuziale. Dovrete essere eleganti ma non attirare troppe attenzioni per non mettere in secondo piano i veri protagonisti della festa. Se lo sposo sceglierà il tight (vedi la proposta di Paoloni) sarà opportuno che lo indossiate anche voi. No allo smoking e agli abiti troppo chiari, a meno che non sia lo sposo a chiederlo. L’ideale sarebbe ...