Tentano il colpo da Gucci | due ragazzini ripresi dalle telecamere

Sfondano la porta del bar e Tentano il colpo : ladri in fuga : Lunigiana e Apuane - Hanno tentato il colpo la notte scorsa in un bar di Pallerone , Aulla, , ma l'intervento dei carabinieri li ha messi in fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della ...

Calciomercato - assalto al Palermo : Sampdoria e Bologna Tentano il colpo : Calciomercato, Sampdoria E Bologna GUARDANO IN CASA Palermo – Nella giornata di ieri il Palermo è sceso in campo nella gara d’andata della finale dei playoff di Serie B, successo dei rosonero contro il Frosinone grazie ad un super La Gumina, l’attaccante adesso nel mirino di diversi club del campionato di Serie A. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ i club maggiormente interessati sono Bologna e Sampdoria ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter Tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Tentano colpo ad un bancomat - sparatoria tra banditi e carabinieri al centro di Pianella : Chieti - sparatoria nella notte a Piane d'Archi in Val Sangro (Chieti) tra i carabinieri e i componenti di una banda pugliese. Arrestati 5 malviventi, di cui uno ferito alla gamba e non in pericolo di vita, gli uomini dell'Arma hanno sventato il colpo al bancomat delle poste già carico di esplosivo, ma non esploso. Dopo la fuga i banditi sono stati inseguiti e bloccati a bordo di un'auto nelle campagne circostanti. ...

