Tennis | Wimbledon Anderson vince la semifinale più lunga della storia Isner cede 26-24

Tennis - Wimbledon under 18 : finisce ai quarti il sogno di Musetti : Dura un set il sogno di Lorenzo Musetti di prolungare fino alla semifinale la sua permanenza nel tabellone under 18 di Wimbledon. Il 16enne di Carrara vince il tie-break di un primo parziale giocato ...

Tennis - Wimbledon - semifinali : Nadal-Djokovic e Anderson-Isner : Come spesso accade, Wimbledon propone come piatto forte del secondo venerdì, una semifinale nobile e una semifinale tra outsider. Quella nobile , programmata per seconda, la giocheranno Rafael Nadal e ...

Tennis - Wimbledon : apre Ostapenko-Kerber - poi Serena-Goerges : Campionessa junior nel 2014 sull'erba londinese, trova la tedesca ex numero 1 del mondo, che già due volte in passato era arrivata in semifinale, scoglio superato nel 2016, fu poi battuta da Serena ...

Caroline Wozniacki ''devastata'' dopo Wimbledon / Foto - la splendida Tennista si gode la barca a vela : Caroline Wozniacki ''devastata'' dopo Wimbledon: Foto, la splendida tennista danese si gode la vita insieme al fidanzato DAvid Lee e il pubblico non la prende bene per l'eliminazione(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:00:00 GMT)

Tennis - Wimbledon jrs : Musetti sorprende - Gaston k.o. : Il 16enne di Carrara ha provocato una delle più grosse sorprese del tabellone under 18, eliminando negli ottavi di finale il francese Hugo Gaston, numero 4 al mondo e vincitore lo scorso anno dell'...

Tennis - a Wimbledon Feder cade ai quarti di finale : "Re Roger" sconfitto da Anderson : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Roger Federer a Wimbledon. Il campione svizzero, testa di serie n.1 in tabellone all'All England Club, è stato eliminato dal sudafricano n.8 del mondo Kevin...

Tennis : Wimbledon - Federer ko nei quarti : 19.00 Al torneo di Wimbledon, clamorosa eliminazione nei quarti del n.1 e grande favorito Roger Federer: lo svizzero cede in cinque set, 26 67 75 64 13-11 al sudafricano Kevin Anderson, n.8 del tabellone, dopo una maratona di 4h13'. Federer, 36 anni, ha vinto il prestigioso torneo londinese 8 volte; per Anderson, 32 anni, sarà la prima semifinale a Wimbledon in carriera (in precedenza aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale).

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in semifinale - battuto Nishikori : L'ex numero uno del mondo, testa di serie n.12, in carriera ha vinto per 3 volte Wimbledon nel 2011, nel 2014 e nel 2015 approdando ben 8 volte in semifinale. Prossimo avversario di Djokovic il ...

La finale di Wimbledon si sovrappone a quella dei mondiali. Ma gli dei del Tennis non cambiano l'orario : Da quelle parti, a Wimbledon, la tradizione è sacra e va sempre rispettata. Per questo se l'Inghilterra dovesse battere la Croazia nella semifinale dei mondiali, la finale maschile del più prestigioso torneo di tennis al mondo si giocherà comunque alle 14, ora di Londra, sovrapponendosi almeno in parte con la finale di calcio che, invece, inizierà alle 16.Nessuno strappo alla regola, nessun cambio, come magari qualche ...

Wimbledon – Serena Williams ammette : “spero che mi figlia non diventi una Tennista - ma zia Venus…” : Serena Williams è la tennista migliore della storia, eppure non vorrebbe che sua figlia seguisse le sue orme: nonostante ciò, insieme a zia Venus, è disposta ad allenarla Dopo la vittoria su Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon, Serena Williams è la candidata principale per la vittoria finale dello Slam britannico. La tennista americana sembra essere ritornare ai livelli che le competono, quelli che le hanno permesso di dominare ...

