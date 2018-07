eurogamer

Tencent: previsti investimenti a Shanghai per realizzare un business park dedicato agli esport #Tencent

(Di venerdì 13 luglio 2018)ha intenzione di rimanere in prima linea nel panorama esport asiatico ma anche mondiale, considerando che internet mette tutti noi in un'unica grande arena virtuale.Parla infatti da sé il suo progetto riguardante unesport che si ergerà nel cuore dientro il 2020, con tanto di arena da 6,000 posti.Come riporta Dotesports il colossale piano diin partnership con a città die con lo sviluppatore paesaggistico Super Generation Investment vedrà l'arrivo di un'imponente complesso progettato per gli esport e che metterà a disposizione uffici per 100 compagnie ed un'arena da 6,000 posti a sedere.Read more…