Temptation Island | Ida e Riccardo hanno violato il regolamento

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Temptation Island 2018 - falò di confronto nella seconda puntata? : Ida Platano e Riccardo Guarnieri chiederanno il falò di confronto nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2018? Le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Nuovo falò di confronto nella seconda puntata? Il sospetto su Lara e Michael : Temptation Island 2018, anticipazioni e gossip: Lara e Michael sono tra le coppie già in crisi. Lei è pronta a vendicarsi: arriva il primo tradimento di questa edizione?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Temptation Island 5 - trapelano indizi sul ritorno di fiamma della prima coppia uscita : Il reality show ‘Temptation Island’ anche quest’anno sta riservando numerosi colpi di scena. Il conduttore Filippo Bisciglia lo aveva annunciato e i telespettatori avevano avuto modo di vedere dei video di anticipazione della prima puntata [VIDEO], in cui si intuiva gia' che l’inizio sarebbe stato scoppiettante. La coppia che ha fatto più discutere è quella composta da Valentina e Oronzo. Estetista lei, disoccupato lui, la coppia aveva gia' ...

Temptation Island anticipazioni - Oronzo e Valentina al falò. Ma c'è anche un'altra coppia... : Oronzo e Valentina sono stata la coppia più commentata e amata della prima puntata di Temptation Island. La coppia è uscita dal programma da separati, ma lunedì prossimo ci sarà un nuovo falò di ...

Temptation Island - 2^ puntata : un’altra coppia va via e arriva Gemma : Temptation Island, anticipazioni: un’altra coppia abbandona il reality Sei giovani coppie fidanzate e senza figli indotti in tentazione da ragazzi rigorosamente tatuati e palestrati (mai uno con la pancia!) e da ragazze dalle forme smaglianti (mai una con un pò di cellulite!) chiusi in un villaggio sardo, pianti, litigi, tradimenti: tutto questo è Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi e narrato dal bravissimo Filippo ...

Temptation Island seconda puntata : falò di confronto per un’altra coppia : Temptation Island anticipazioni seconda puntata: un’altra coppia lascia il reality Nella seconda puntata di Temptation Island avverrà un nuovo falò di confronto anticipato per un’altra coppia. Come abbiamo visto durante la prima serata, già una coppia ha scelto di lasciare l’isola delle tentazioni. Stiamo parlando di quella composta da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. […] L'articolo Temptation Island seconda puntata: ...

Ascolti tv - per Temptation Island il miglior debutto di sempre : La quinta edizione di Temptation Island su Canale 5 segna una partenza record. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 telespettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di share sul target 15-24 anni, quasi il 40% sui ...

Temptation Island Vip - la conduttrice Simona Ventura : 'A settembre sarò con voi' : Quest'anno il docu-reality delle tentazioni Temptation Island farà il bis: al termine dell'edizione classica condotta da Filippo Bisciglia, che sta andando in onda proprio in questo periodo, vedremo l'edizione Vip del programma che sarà capitanata dalla celebre conduttrice Simona Ventura, super esperta di reality che già sta scaldando i motori in vista dell'importante appuntamento, come un suo recente post su Instagram dimostra. Le registrazioni ...

Temptation Island 2018/ Lara e Michael agli sgoccioli : lei pronta a vendicarsi! Arriva il primo tradimento? : Temptation Island 2018, anticipazioni e gossip: Lara e Michael sono tra le coppie già in crisi. Lei è pronta a vendicarsi: Arriva il primo tradimento di questa edizione?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Non solo critiche per i fidanzati : Francesco "salvato" dal pubblico : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e gossip: Rafaela e Andrea saranno i prossimi a lasciare il programma? È crisi per loro e per Ida e Riccardo...(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Temptation Island - i vip contro Oronzo : lui sbotta su Instagram : La trasmissione che domina il gossip dell'estate è lei, Temptation Island. Sul web non si parla d'altro, e dopo la prima puntata già sono state divulgate parodie, gif, e video divertenti riguardanti il seguitissimo programma estivo di Canale 5. I tentatori e le tentatrici, con la loro bellezza, hanno già provato a far scoppiare le coppie partecipanti. Tra i tentatori il pubblico ha riconosciuto il bel Gianmarco Onestini, fratello dell'ex ...

Temptation Island 2018/ Martina gelosa di Gianpaolo? "Un bambino al parco giochi..." : Temptation Island 2018, anticipazioni e gossip: Rafaela e Andrea saranno i prossimi a lasciare il programma? È crisi per loro e per Ida e Riccardo...(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Teresa Langella : età - altezza e peso. Temptation Island - la single tentatrice : Teresa Langella è una delle tentatrici di “Temptation Island”, il reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e condotto dall’ex concorrente del ‘’Grande Fratello’’ Filippo Bisciglia. In molti, appena notata durante lo show di canale 5, si sono chiesti chi è la bella napoletana che si è avvicinata ad Andrea Celentano, fidanzato di Raffaella. Il suo nome è Teresa Langella e, come molti telespettatori hanno notato, non è un ...