Telefonia - AGCOM : termine "fibra" nelle offerte solo se rete è FTTH/FTTB : Gli operatori di Telefonia potranno usare il termine "fibra" nelle offerte commerciali solo se l'infrastruttura è di un determinato tipo. L' Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato ...

Telefonia - stretta dell'Agcom sulla pubblicità della "fibra" : si può usare solo se arriva fino al palazzo o a casa : MILANO - stretta all'uso della parola 'fibra' nelle promozioni delle società telefoniche. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il provvedimento che definisce le ...

Bollette della Telefonia : Agcom accoglie le nostre richieste sui rimborsi (e non è ancora finita) : In molti, in questi mesi, ci hanno chiesto di non mollare sulla (annosa) vicenda delle Bollette telefoniche a 28 giorni: oggi possiamo festeggiare un'altra importante vittoria grazie alla Delibera pubblicata due giorni fa dall'Autorità...

Sconti nella Telefonia - per chi - di quanto e come decisi e imposti dall'Agcom : Il solo operatore di riferimento a cui rivolgersi è Tim, ex monopolista nazionale del settore, e non i vari Vodafone, Iliad, Wind Tre e Fastweb..