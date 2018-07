Talco J&J causava il cancro | condanna da 4 | 7 miliardi di dollari

Usa - giuria condanna la J&J per Talco cancerogeno : dovrà pagare 4 - 7 miliardi di danni per risarcire 22 donne : Johnson Johnson deve pagare 4,7 miliardi di dollari alle donne che l'accusano di aver sviluppato un cancro alle ovaie in seguito alla presenza di asbesto, amianto, nel talco. Lo ha deciso una giuria ...

Usa - giuria condanna la J&J per Talco cancerogeno : dovrà pagare 4 - 7 miliardi di danni per risarcire 22 donne : Usa, giuria condanna la J&J per talco cancerogeno: dovrà pagare 4,7 miliardi di danni per risarcire 22 donne Usa, giuria condanna la J&J per talco cancerogeno: dovrà pagare 4,7 miliardi di danni per risarcire 22 donne Continua a leggere L'articolo Usa, giuria condanna la J&J per talco cancerogeno: dovrà pagare 4,7 miliardi di danni per risarcire 22 donne proviene da NewsGo.

J&J dovrà 4 - 1 mld di dollari per Talco : ANSA, - NEW YORK, 13 LUG - Johnson & Johnson deve pagare 4,14 miliardi di dollari in danni punitivi alle donne che l'accusano di aver sviluppato un cancro alle ovaie in seguito alla presenza di ...

Talco cancerogeno - Johnson & Johnson deve risarcire 25 milioni/ J&J - condanna "per omissione presenza amianto" : Talco cancerogeno, Johnson & Johnson deve risarcire 25 milioni a una donna ammalatasi di tumore: condanna "per non aver segnalato la presenza di amianto nel prodotto"(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:23:00 GMT)