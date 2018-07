Tajani e il Sud | ' Europee | Berlusconi candidato a Napoli'

Reddito di cittadinanza - Tajani : “I giovani del Sud non ne hanno bisogno - toglie dignità. No a elemosina” : “I giovani del Sud non hanno bisogno del Reddito di cittadinanza che toglie dignità ai giovani. Non hanno bisogno di elemosina, ma di un sistema che gli permetta di non lasciare il Sud e di trovare un lavoro. Serve fare l’opposto di quanto viene proposto”. Così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, rispondendo a delle domande sul Reddito di cittadinanza, a margine di un evento sulla cultura ...