 Tajani attacca il governo | C' è clima non democratico

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Quando senti il vicepremier dire che il funzionario che non la pensi come ilva rimosso, in democrazia non funziona così. Mi preoccupa questoperché comincia così il passaggio dalla democrazia a un sistema non”. Lo dice il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, concludendo la convention di Forza Italia a Visciano, in riferimento al vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che vorrebbe rimuovere qualunque funzionario che dovesse difendere il Ceta​, l'accordo di libero scambio fra Ue e Canada. “Non c'è un filo conduttore nella politica del– aggiunge Tajani, che è vicepresidente di Forza Italia – è tutto collegato a cercare consenso settore per settore. E quando la politica non è più la trasformazione di ...