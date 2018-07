Sulla parità l'indice delle aziende sanitarie in Italia - -0 - 11% - : Procede Sulla parità il comparto Sanitario Italiano , mentre l' EURO STOXX Health Care registra un moderato calo. Il FTSE Italia Health Care , che ha iniziato a scambiare a 158.636,09, tratta ora a ...

C'è tempo fino a fine luglio per partecipare al Premio Solesin Sulla parità di genere : C'è tempo fino alla fine di luglio per partecipare all'edizione 2018 del Premio Valeria Solesin, istituito in memoria della giovane ricercatrice veneziana morta a Parigi il 13 novembre 2015 durante l'attacco terroristico al Bataclan. Quest'anno saranno premiate 14 tesi di ricerca sul tema del "talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia ...

Sulla parità il comparto tecnologico a Milano - -0 - 14% - - giornata da dimenticare per Eurotech - -2 - 09% - : Teleborsa, - Procede Sulla parità l'indice delle società High Tech italiane, mentre l'EURO STOXX Technology registra un moderato calo. Il FTSE Italia Technology, che ha iniziato a scambiare a 68.875,...

Sulla parità il comparto tecnologico a Milano - -0 - 14% - - giornata da dimenticare per Eurotech - -2 - 09% - : Procede Sulla parità l' indice delle società High Tech italiane , mentre l' EURO STOXX Technology registra un moderato calo. Il FTSE Italia Technology , che ha iniziato a scambiare a 68.875,13, tratta ...

Tokyo chiude Sulla parità. Debole il resto dell'Asia : Teleborsa, - Tokyo chiude la giornata sulla parità con l'indice Nikkei che si ferma a +0,05% finendo a 22.282,84 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,20% a 1.325,06 punti. Gli investitori ...

Tokyo chiude Sulla parità. Debole il resto dell'Asia : Tokyo chiude la giornata sulla parità con l'indice Nikkei che si ferma a +0,05% finendo a 22.282,84 punti. Il più ampio paniere Topix scende dello 0,20% a 1.325,06 punti. Gli investitori non si ...

Piazza Affari apre Sulla parità - Borse europee in moderato rialzo : Apertura sulla parità per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni a quota 22.504 punti. Partenza in moderato rialzo invece per le altre principali Borse europee: Londra +0,18%, ...

Spread torna a salire - di nuovo a quota 200. Milano Sulla parità : Milano balza in avvio, trainata dagli istituti di credito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte a formare un governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, ma il recupero rientra dopo un'ora. Bene il resto d'Europa e anche Madrid recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì. L'euro, dopo un ritorno sopra 1,17 dollari, scivola. Continuano le vendite sul petrolio. Chiuse Londra e Wall Street per festività...