Sud Sudan | al voto risoluzione all' Onu

Sud Sudan - al voto risoluzione in Consiglio di sicurezza Onu : Il Consiglio di sicurezza dell'Onu metterà oggi al voto una risoluzione volta ad imporre un embargo sulle armi al Sud Sudan, oltre ad una serie di sanzioni nei confronti del vice capo della Difesa, ex ...

Ghanese e Sudanese i facinorosi Thalassa : ANSA, - ROMA, 10 LUG - Sono un Ghanese ed un sudanese i due migranti accusati di essere i facinorosi tra i migranti soccorsi dalla Vos Thalassa ed ora a bordo nella nave Diciotti della Guardia ...

Unicef : in Sud Sudan 3 bambini su 4 non hanno conosciuto altro che guerra : Secondo l’Unicef, dei 3,4 milioni di bambini nati in Sud Sudan da quando è diventato il Paese più giovane del mondo nel 2011, 2,6 milioni sono nati in guerra, alla vigilia del giorno dell’indipendenza (7 anni fa) del Sud Sudan. Sebbene dall’inizio dell’anno siano stati rilasciati 800 bambini da gruppi armati, si stima che 19.000 bambini continuino ad essere utilizzati come combattenti, cuochi e messaggeri e a subire abusi sessuali, ...

L'unica speranza per il Sud Sudan sono questi bambini : In un Paese devastato da una guerra civile infinita il solo raggio di sole sono le scuole delle Ong, dove i figli dei nemici crescono insieme

Roma - la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati Sudanesi : “Non siamo criminali. La Raggi ci incontri” : Era il simbolo della comunità sudanese a Roma. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina a Roma est, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tutti rifugiati già in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. ...

Raphaela Lukudo - dal Sudan al centro sportivo dell'Esercito : Raphaela Lukudo, 24 anni, si viene a sapere che 'la famiglia è originaria del Sudan, ma si era stabilita da tempo in Italia: prima nel Casertano e successivamente, quando 'Raffaella' aveva appena due ...

Sud Sudan - accordo per fermare la guerra : tre capitali per rappresentare i gruppi etnici : Al termine di numerosi giorni di trattative prima in Etiopia e poi in Sudan è arrivato l’accordo tra il presidente Salva Kiir ed il suo rivale Riek Machar per porre fine alla guerra in Sud Sudan. Un conflitto che dal 2013 a oggi ha causato oltre 100 mila vittime e costretto alla fuga più di 2 milioni di persone. Cruciale nelle trattative il ruolo d...

Sudan - annullata pena di morte per sposa bambina che uccise il marito - : Noura Hussein dovrà comunque scontare cinque anni di carcere e pagare una multa. Costretta a sposarsi a 16 anni, aveva colpito l'uomo per difendersi da uno stupro

Sudan - revocata la pena di morte per sposa bambina che uccise il marito-stupratore : A 13 anni i genitori l’avevano data in sposa a un suo cugino di secondo grado, che aveva il doppio dei suoi anni. E a fronte dell’ennesimo tentativo di stupro lo aveva accoltellato, uccidendolo. Noura Hussein, che era stata condannata a morte in Sudan, non sarà impiccata ma dovrà comunque scontare una condanna a cinque anni di carcere. La notizia della commutazione della pena arriva da Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, ...

