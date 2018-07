Street Show Quattroruote - Vieni alla nostra grande festa dei motori

quattroruote

(Di venerdì 13 luglio 2018) Milano, corso Buenos Aires, 16 settembre:, lappuntamento per tutti gli appassionati dellauto è fissato per una domenica di fine estate che si annuncia indimenticabileUn sogno lungo un giorno. Le restrizioni dellArea C. Le strisce blu sempre più care. Gli agguati degli autovelox. Le ore perse in coda. Linquinamento. Lauto in città, purtroppo, si è trasformata in una preoccupazione. Domenica 16 settembre, invece, lauto in città si trasforma in un evento unico nel suo genere.Da ogni angolazione. Una delle arterie commerciali più lunghe dEuropa, corso Buenos Aires, diventa il luogo dove incontrare lauto come passione, emozione, curiosità. Si potranno scoprire le ultime novità o riscoprire i modelli che hanno fatto la storia. Ci sarà da capire che cosa ci aspetta nel futuro e verificare i passi in avanti già compiuti sul fronte, per esempio, della mobilità ...