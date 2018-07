Strangola la figlia 16enne durante un rituale satanico : “Me lo ha detto La Morte” : Jonathan Alberto Henao, 33enne colombiano, ha assassinato la figlia , le ha messo una coperta addosso ed è andato direttamente a costituirsi. L'omicidio sarebbe stato commesso in una sorta di rituale mentre l'uomo era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.Continua a leggere

Omicidio Sana - il padre fa trovare la sciarpa con cui ha Strangola to la figlia : Omicidio Sana , il padre fa trovare la sciarpa con cui ha strangolato la figlia L’avrebbe uccisa davanti alla famiglia; nessuno l’ha fermato. L’arresto di altri due uomini non è connesso al delitto della giovane pachistana residente a Brescia Continua a leggere L'articolo Omicidio Sana , il padre fa trovare la sciarpa con cui ha strangolato la figlia proviene da NewsGo.

Omicidio Sana - il padre fa trovare la sciarpa con cui ha Strangola to la figlia : E' stata strangolata Probabilmente erano tutti presenti , anche la madre, mentre Sana veniva strangolata con una sciarpa dal padre , Mustafa Ghulam. L'altro figlio l'avrebbe aiutato a compiere quel ...

Parma : 30enne tenta di Strangolare la figlia con una canottiera : Il tutto si è svolto nel quartiere San Leonardo della cittadina emiliana, tristemente noto per diversi fatti di cronaca nera . La donna si trovava in strada, urlando che non aveva corrente elettrica ...