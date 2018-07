Strade in mostra a Udine

ilfriuli

: RT @Btigerish: STRADE - Mostra fotografica a #Udine del #fotocineclublignano dal 13 luglio #myLignano @LignanoSabb @FVGlive @GemonaTurismo… - Btigerish : RT @Btigerish: STRADE - Mostra fotografica a #Udine del #fotocineclublignano dal 13 luglio #myLignano @LignanoSabb @FVGlive @GemonaTurismo… - AutariKonig : RT @RealBarlafuss: @EmiGabirel @AutariKonig @silvanascricci Signorina Emi, perché non ci mostra un po' del suo orgoglio o simpatia per il m… - RealBarlafuss : @EmiGabirel @AutariKonig @silvanascricci Signorina Emi, perché non ci mostra un po' del suo orgoglio o simpatia per… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) La strada come casa, scenario, metafora esistenziale, soggetto privilegiato di grandi artisti come il regista Federico Fellini che con l'omonimo film si è fatto conoscere in tutto il mondo. Ecco come nasce, rassegna artistica, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune diper Ovunqu, è, Estate, il programma di eventi con mille occasioni per vivere i quartieri ...