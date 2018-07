Strada e il business dei soccorsi Il Moas voleva 400mila euro

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione non più business”. E Fico : “Siamo sulla Strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...