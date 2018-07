Stop stipendi in contanti : busta paga tracciabile - ok alla prepagata : Al via da luglio lo Stop agli stipendi in contanti. Il pagamento delle buste paga può essere effettuato anche su carta di credito prepagata (come ad esempio la postepay). Ma non solo. In caso di soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori”, le retribuzioni possono essere versati sul c.d. “libretto del prestito”. La novità è contenuta nel recente documento di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota n. 5828/2018), che ...

In vigore le nuove norme : Stop stipendio in contanti - ma non per le badanti : Che sia per combattere l’evasione o per tamponare pratiche scorrette da parte dei datori di lavoro, fatto sta che dal 1° luglio sono entrate in vigore nuove norme sull’utilizzo del contante. Dopo gli acquisti e le pensioni, stavolta tocca agli stipendi. stop agli stipendi pagati in contanti dunque, questa in sintesi la novita' normativa in vigore dal 1° luglio. Continua dunque la stretta all’utilizzo del contante che da qualche anno i nostri ...

