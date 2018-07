Stop a chi cerca lavoro La May respinge gli europei

Camera approva taglio dei vitalizi - Matteo Salvini dichiara : 'Stop ai vecchi privilegi' : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, è la notizia di Politica concernente l'approvazione, giunta dalla Camera, del tanto ambito taglio dei vitalizi, la cui delibera prevede che tale abolizione, dei vecchi privilegi previsti per gli ex-parlamentari, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2019. Lo step successivo all'entrata in vigore del taglio ai vitalizi sarà l'approvazione del taglio ...

Brexit - May : "Stop a chi cerca lavoro in Gran Bretagna" : La Gran Bretagna non sarà più Eldorado del lavoro per tutti. In un post su Facebook la Premier inglese Theresa May ha infatti scritto nero su bianco: " Non sarà più permesso alle persone di arrivare ...

Vitalizi : Salvini - Stop vecchi privilegi : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "Approvato in Parlamento il taglio dei Vitalizi a 1.240 ex parlamentari: stop a vecchi e assurdi privilegi. Con la Lega, dalle parole ai fatti!" Così il vicepremier e segretario ...

Decreto dignità - sale prelievo su slot per coprire Stop a pubblicità dei giochi. No alla causale per rinnovare gli stagionali : Niente causale per il rinnovo dei contratti di chi svolge attività stagionali. E un aumento, già a partire da settembre, del prelievo erariale unico su slot machine e videolotteries. Sono le principali novità comparse nell’ultima versione del Decreto dignità, quella definitiva, che ha ottenuto l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica verrà pubblicata in Gazzetta ...

May sulla Brexit : «Stop a chi arriva in cerca di lavoro - ma cornice di mobilità per gli studenti» : Ma, dettaglio significativo, si riserva autonomia nell'ambito dei servizi finanziari e del digitale, che rappresentano l'80 per cento dell'economia britannica: questo significa che la City sarà ...

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Stop agli europei in cerca di lavoro da noi" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e Stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Vaticano : Stop alle chiese night club : Cin cin tra altari e reliquiari. E' sos luoghi di culto dismessi: chiese non più chiese che si trasformano in pub, gelaterie, persino night club . Alla dismissione dei luoghi di culto e al loro nuovo ...

Riforma pensioni 2018/ Contributo di solidarietà - i sindacati chiedono uno Stop al Governo (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Contributo di solidarietà, i sindacati chiedono uno stop al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:26:00 GMT)

Stop alle auto nei campi rom - i nomadi : "Chiudiamo noi la strada agli italiani" : Continua la stretta sui campi nomadi della Capitale. Dalla scorsa settimana a presidiare l"ingresso del campo nomadi di via di Salone c"è un"auto della Polizia Locale che blocca le vetture fuori dai cancelli dell"accampamento. Si tratta di una misura volta ad impedire l"ingresso di auto e furgoni, che spesso trasportano immondizia e metalli che vengono smaltiti illegalmente all"interno del campo, creando non pochi problemi ai residenti della ...

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo Stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

